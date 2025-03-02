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E.Y. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle E.Y. Yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Nöbetçi noterler 3,5 milyon işlem yaptı

Düzce'de yaşanan yoğun sis ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kent merkezinden Anadolu otoyolu Düzce gişeleri istikametine giden E.Y. İdaresindeki 81 ACB 056 plakalı otomobil yer yer 15 metre olan yoğun sis nedeyle görüşünü kaybedip kavşakta bariyerlere çarpıp kaza yaptı.

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