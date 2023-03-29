Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye üye kaydını yaptıran ve hemen sonrasında milletvekili aday adayı olduğunu duyuran Eda Yurtcan ikinci kez İYİ Parti’yi ziyaret etti.

Kendisini daha önce partide görmediklerini ifade eden İYİ Partililer, aday adaylarının daha önce partiye emek vermiş isimlerden olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Ülkenin dört bir yanında aday adayları partilerine müracaat ederek milletvekili olabilmek için çalışmaya başladı. Aydın’da da siyasi partilerde aday adayı bolluğu yaşanıyor. İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı’nda ise ilginç günler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün partiye üye olan, hemen ertesi gün de aday adayı olduğunu duyuran Eda Yurtcan partililerin tepkisini topladı.

Kimse daha önce partide görmemiş

İYİ Partililer, Eda Yurtcan’ın aday adaylık açıklamasının ardından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Kimsenin daha önce görmediği, partiye hiç gelmeyen Yurtcan’ın üye olduktan hemen sonra milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmasını doğru bulmadıklarını söyleyen partililer, “İYİ Parti kadrolarında bu göreve talip olacak, emek vermiş çok arkadaşımız var. Mevki, makam gelip geçici. Kendisini tanımıyoruz. Partimiz için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

