Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu’nda 120 öğrenci, 2024/2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu’nun 2024/2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, okul bahçesinde düzenlendi.

Törene, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan, akademisyenler, yerel yöneticiler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okul birincisi Ayşegül Kızılkaya, duygusal bir konuşma yaparak, “Bu başarı, ailemin, hocalarımın ve dostlarımın desteğiyle gerçekleşti. Bugün sadece diplomalarımızı değil, büyümemizi de kutluyoruz,” dedi.

Keşan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Aydın Güllü, mezunlara, “Bilgi ve beceriyle donanmış olarak yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Dürüstlükten ödün vermeden yolunuza devam edin,” tavsiyesinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise, “Sizler, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaksınız. Yolunuz açık olsun” diyerek Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in selamlarını iletti.

Tören, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi ve Öğretim Görevlisi Gönül Pekcan öncülüğünde okunan Meslek Andı ile devam etti.

Mezunlar, keplerini havaya fırlatarak coşkuyu doruğa taşıdı.