Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklara başlayan Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki camilerde ve parklarda temizlik çalışması gerçekleştirirken, bulvarlara da çiçekler dikerek vatandaşları bayrama uygun bir atmosferle buluşturdu. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı bir hazırlık çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile, ilçedeki camiler bayram namazı için dip köşe temizlendi. Vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği parklar da belediye ekiplerince temizlenirken, ilçe estetiğine katkı sağlamak amacıyla bulvarlar rengârenk çiçeklerle donatıldı.

Kaynak: İGF