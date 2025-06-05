Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2026’dan itibaren otoyol ve erişme kontrollü karayollarında geçiş ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre otomatik olarak artırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile geçiş ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren her takvim yılı başında, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranı esas alınarak geçiş ücretleri otomatik olarak artırılacağı, artış sonrası ücretlerdeki küsuratın en yakın 1 Türk Lirası ve katlarına yuvarlanacağı kaydedildi.

Yönetmelik, 14 Mayıs 2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevcut yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasını değiştiriyor.

Karayolları Genel Müdürü tarafından uygulanacak yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.