19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18 Mayıs Pazar günü Keşanspor Genç Takımı ile Yunanistan Kozlukepir takımı dostluk maçı oynadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Kozlukepir Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Mustafa, Keşan Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Yavaş, Mustafa Naci Öztürk, Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şube Başkanı Mehmet Mümin Lütfüoğlu, şubenin kurucu başkanı İsmail Beyli ve geçmiş dönem şube başkanı Ayhan Beyli’de İzledi.

Karşılaşmaya Keşanspor Baran (2) ve Bartu’nun golleri ile 3-0 kazandı.

Maçın ardından Ağadayı Hotel’de Keşan Belediyesi tarafından iki takıma da yemek verildi.

Yemeğin ardından Kozlukepir takımı Müze Keşan’ı ziyaret ederek müzeyi gezdi.

Müze ziyaretine Hüseyin Yavaş ile Mustafa Naci Öztürk’te katıldı.

Kozlukepirli futbolcular ziyaretin ardından müzeye hayran kaldıklarını belirttiler.