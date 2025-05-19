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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in de etkinliğe katılarak bilgi verdiği gezide, öğrenciler, hem üniversite ortamını tanıdı hem de üniversitenin farklı bölümleri, barınma imkanları vb. konular hakkında merak ettikleri soruları akademisyenlere yönelterek detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Eğitimde yeni dönem takvimi belli oldu

Eğitimde yeni dönem takvimi belli oldu

Bu kapsamda, farklı ilçelerden 250 MABEM öğrencisi, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

MABEM kurslarıyla üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, üniversitelere düzenlenen gezilerle de ilgi duydukları okul ve bölümler hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) öğrencileri, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM aracılığıyla öğrencilere YKS ve LGS hazırlık kursları, online eğitim platformları, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

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