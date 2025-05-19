Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu iş birliği ile yürütülen Kadın Dostu Kentler Projesi'nin tanışma toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı.MANİSA (İGFA) - Kadın-erkek eşitliğini sağlama yönünde önemli adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Avrupa Konseyi’nin hazırladığı Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı (CEMR) imzalamasının ardından, belediye hizmet ve projelerinde yerel eşitlik ilkesinin temel alınması hedeflenmişti.

‘Kadın Dostu Kent’ olma yolunda önemli bir adım daha atılarak Kadın Dostu Kentler Projesi’nin tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddesi ise yerel yönetimlerin planlama süreçlerine cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesi, Kadın Dostu Kentlerin oluşabileceği bir ortamın gelişebilmesi ve katılımcılık ilkesi olurken, bu kapsamdaki çalışmaların, önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği kaydedildi.