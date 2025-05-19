Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ve 1 ay süren 23. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, Kardeş Kentler Turnuvası ile sona erdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 23. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. 166 okuldan 20 bini aşkın öğrenci, 19 farklı branşta yarışarak hem yeteneklerini sergiledi hem de sporun centilmenlik ve birliktelik yönünü yaşadı.

Uluslararası Spor Şenlikleri’nin son karşılaşması “Kardeş Kentler Voleybol Turnuvası” kapsamında yapıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kentleri arasında düzenlenen turnuvanın finalinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gazimağusa ile Nilüfer Belediyespor karşılaştı. Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’ndeki final müsabakasını izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Zavidoviçi Belediye Başkanı Erna Merdic Smailhodzic, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Şirin Arıbaş, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş yer aldı.

Heyecanlı geçen karşılaşmada Gazimağusa’yı 2-0 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, şampiyonluğu kazanarak büyük sevinç yaşadı. Kupayı sporculara Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir verdi.