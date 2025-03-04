Edirne'ni Keşan ilçesinde ekmek fiyatları, Ramazan ayı ile birlikte sürpriz şekilde zamlandı. Daha önce 10 TL’ye satılan ekmeğin fiyatı, 15 TL’ye yükseldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hiçbir resmi açıklama yapılmadan gerçekleşen fiyat artışı, vatandaşların tepkisini çekti.



Ekmeğe yapılan ani zam karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

ZAM ÖNCEDEN DUYURULMADI

"Dün 10 TL’den aldığımız ekmeği bugün almak için gittiğimizde fiyatının 15 TL olduğunu öğrendik" diyen vatandaşlar, "Basında da zamla ilgili herhangi bir haber görmedik. Ramazan ayının ilk günü böyle bir zammın yapılması bizi üzdü. Pide fiyatları açıklandı ama ekmek fiyatlarına zam yapılacağı söylenmedi. Sessizce yapılan bu zammı kınıyoruz!" diyerek serzenişte bulundu.

Ramazan öncesinde pide fiyatlarına yönelik resmi açıklamalar yapılırken, ekmek zammı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmaması, vatandaşların tepkisini artırdı.

Keşanlılar, yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Zam sonrası fırıncılar ve yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken, fiyat artışının neden yapıldığı merak konusu oldu.