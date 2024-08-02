Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde gerçekleştirilen su şebekesi yenileme çalışmaları sonrası yaşanan olumsuzluklar vatandaşları mağdur etti. İhaleyi alan firmanın özensiz çalışmaları sonucu köyün sahil yolu büyük bir toz sorunuyla karşı karşıya kaldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Köy sakinlerinden alınan bilgiye göre, su şebekesi yenileme çalışmaları sırasında asfalt zemin yer yer kazılmış, internet hatları zarar görmüş ve kanalizasyon hattında da sorunlar yaşandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise köyün sahil yolu toz bulutuna dönüştü. Yol kenarında oturan vatandaşlar, kapı ve pencerelerini açamaz hale gelmiş, evleri, arabaları ve çevre ağaçları sürekli tozla kaplandı.

Köy muhtarı ve bazı köylüler, durumu yetkililere bildirirken, aldıkları cevaplar oldukça yetersiz kaldı.

Yetkililer, yolun sezon sonunda asfaltlanabileceğini belirtmiş ancak köylülerin asıl sorunun toz olduğunu vurgulamalarına rağmen çözüm üretemedi.

Yoğun araç trafiği nedeniyle toz sorunu daha da artarken, köylüler kendi imkanlarıyla yola engel oluşturarak durumu hafifletmeye çalıştı. Ancak bu durum da olası trafik kazaları riskini beraberinde getirdi.

Köylüler, yetkililerden acil çözüm beklerken, yolun tozunu önlemek için toz tutucu malzeme serilmesi, yolun yıkanması veya daha kalıcı bir çözüm olarak farklı bir kaplama malzemesi kullanılması gibi alternatifler gündeme getirdi. Vatandaşlar ise, yaşanılan bu durumun kabul edilemezi olduğunu belirterek, "Hem sağlığımız hem de yaşam kalitemiz olumsuz etkileniyor. Yetkililerden konuya duyarlı olmalarını ve sorunu bir an önce çözmelerini istiyoruz." diyerek duruma tepki gösterdiler.