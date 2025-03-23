Edirne'de Keşan Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerini iftarda buluşturdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle buluşma Keşan Belediyesi tarafından Şapçı Ağadayı Tesisleri’nde düzenlendi.

Programa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Programda; aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gaziler, aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler dualarla anılırken, gazilere minnet ve şükran duyguları bir kez daha ifade edildi.

Şehit aileleri ve gaziler, böylesine anlamlı bir buluşmada bir araya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ramazan’ın bereketini ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadı.