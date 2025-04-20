Edirne'de Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan, yazılı yaptığı açıklamayla zamlarla ilgili emeklilerin ve tüm vatandaşların zor günler yaşadığını öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan, elektrik zamlarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Erkan, 2025’te emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,54 ve yüzde 15,75’lik zamların, elektrikteki fahiş artışlar karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

2024 yılı Temmuz ayında yüzde 38, bu yılın Şubat ayında yüzde 100’ü aşan ve Nisan’da ise yüzde 25 zamlanan elektrik faturalarını “soygun” olarak niteleyen Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan, özellikle 5 bin kW üzeri tüketimde vatandaşın cezalandırıldığını savundu. Faturaların yüzde 70,9’unun dağıtım şirketlerine gittiğini, yüzde 10’unun vergi olduğunu vurgulayan Erkan, "TÜİK'İN enflasyon hesabı, iktidarın emek ve emekli düşmanı politikalarını meşrulaştırma aracı olduğunu tereddütsüz kanıtlıyor. TÜİK; bilimde ve yaşamda karşılığı olmayan, siyasi iktidar güdümlü bir kurumdur. Başka bir açıklaması yoktur. Elektriğe zam demek, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek demektir" ifadelerine yer verdi.

Devlet desteğinin aldatmaca olduğunu, özelleştirmelerin halkı ezdiğini ifade eden Erkan, zamların geri alınmasını ve elektrik şirketlerinin kamulaştırılmasını talep etti.