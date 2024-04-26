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EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 düzensiz göçmen yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı.

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