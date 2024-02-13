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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda büyük bir başarıya imza attı. Hava destekli operasyonlarda 14 organizatör şahıs ve 294 göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılarının insan hayatını hiçe sayarak haksız kazanç elde etmelerine göz yummadı. Son bir hafta içerisinde Edirne'nin tamamında hava destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 14 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 4 araç ile 294 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 14 organizatör şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 araç da yed-i emin otoparkına çekildi.