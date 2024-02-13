Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadeleye aralıksız devam ederken son operasyonda, gümrük kaçağı oyun konsolları, alkollü içkiler ve araç sigorta panelleri ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin kontrol ve denetim faaliyeti esnasında şüpheli bir araç durdurdu.

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Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 adet oyun konsolu, 4 adet oyun konsolu kumandası, 52 şişe alkollü içki ve 13 adet araç sigorta paneli ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen kaçak ürünlere ise el konuldu.