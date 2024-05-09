Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde; Ata, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Kurtuluş Mahallelerinde hizmet veren Gündüz Bakımevlerinde ön kayıt kura başvuruları 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.

Ebeveynlerin çocuklarını güvenle emanet edebildiği, 3 öğün yemeğin sunulduğu, alanında uzman öğretmenlerin, psikolog ve hemşirelerin görev aldığı, İngilizce’den müziğe, beden eğitiminden okuma yazmaya hazırlık ve bilim derslerine kadar her alanda en iyi okul öncesi eğitimin verildiği kreşler için ön kayıt başvuruları 24 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

Başvuru şartları açıklandı

Efeler Belediyesi, Gündüz Bakımevlerine yönelik başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre; 2024 Eylül ayı sonu itibariyle 36 ayını tamamlamış, tuvalet kontrolüne sahip, beslenme alışkanlığı kazanmış, kendini ifade edebilecek düzeyde olan çocuklar için ebeveynleri ön kayıt başvurusunda bulunabilecek. Başvuru sonrası, kreşlerin kontenjanları dâhilinde noter huzurunda kura ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek. Kesin kayıt işleminin tamamlanabilmesi için ebeveynler, okul yönetimi tarafından gündüz bakımevine davet edilecek.

Ekonomik ve sosyal durumuna göre pozitif ayrımcılık yapılacak

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinin ücretlerine yönelik, ailelerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak pozitif ayrımcılık uygulanacak. Şehit ve gazi çocuklarına yüzde 50, engelli ailelerin, parçalanmış ailelerin ve ailedeki her bir kişiye düşen gelirin net asgari ücretin yarısından az olan ebeveynlerin çocuklarına yüzde 30 oranında indirim sağlanacak.

Efeler Belediyesi personelinin unutulmadığı uygulamada belediye emekçilerinin çocuklarına yüzde 15, belediyeye ait kreşlerde kardeşi eğitim alan çocuklara yüzde 10 indirim yapılacak. Bu şartlar çerçevesinde Efeler Belediyesi’nin Gündüz Bakımevleri’nde yeni dönem kayıt ücretleri 3 bin 500 ila 6 bin 300 Lira arasında değişecek.