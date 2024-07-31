Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar, kırsal mahallelerde de geniş bir alana yayılıyor. Ekipler, vatandaşların yaşam alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için sokak kenarlarında ve kaldırımlarda biriken yabani ve kuruyan otları temizliyor.

Özellikle yaz aylarında kuru otların yangın tehlikesi oluşturmasının önüne geçmeyi hedefleyen çalışmalar, mahalle sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak gerçekleşiyor.



Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temizlik ve çevre düzenlemesi konusundaki hassasiyetlerini vurgulayarak, “Kentimizi daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimize de aynı özeni gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da yaz aylarında artan yangın tehlikesine karşı çevre temizliği konusunda daha fazla hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlar da hizmetleri için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür etti.