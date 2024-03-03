Çalışmaları ve projeleriyle Efeler halkının gönlünde taht kuran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Efelerli esnafları ziyaret etti. Gıda Çarşısı, Aydın 1'inci Sanayi ve Yağcılar İçi'nde esnafları ziyaret eden Yetişkin'e partilileri de eşlik etti.

Ziyaretlerinde Efeler Belediyesi'nde CHP bayrağının dalgalanmaya başlamasıyla birlikte Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan projeleri anlatan Yetişkin'e esnaflarda destek sözü verdi.

"Büyükşehirimiz ile tek yumruk olacağız"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile tam uyum içerisinde Efeler halkı için çalışacaklarını söyleyen Yetişkin, "Efelerimiz, hemşehrilerimiz için birçok projemiz var. Bu projelerimizin her birini Efeler halkımızın taleplerini dinleyerek hazırladık. Yapacaklarımızı anlattığımız her bir vatandaşımızın desteğini görmek, hemşehrilerimizin sevgisiyle karşılaşmak bizlere güç veriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle, Büyükşehir Belediyemiz ile tek yumruk olarak Efelerimizi hak ettiği değere kısa sürede kavuşturacağız" dedi.