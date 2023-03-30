Kalfaköy Mahallesi sakinleri, heyelan riski bulunan tali yolda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için Efeler Belediyesi’ne başvurdu. Vatandaşların talebini yerine getirmek için vakit kaybetmeden işe koyulan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Ceyhun Kemeroğlu, can ve mal kayıplarının önüne geçildiği için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Kemeroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi, “Yolda heyelan riski var. Vatandaşlar yaya olarak ya da araçlarıyla yoldan geçtiği esnada üstlerine toprak kütleleri ya da kaya parçaları düşebiliyor. Yolumuz kış aylarında daha tehlikeli oluyor. Bu sorunun çözülmesi için belediyeye başvurduk. Ekipler çok hızlı şekilde geldi ve çalışmaya başladı. Yola taşan kaya parçaları ve toprak kütleleri alındıktan sonra duvar örülecek. Hem yolumuz genişledi hem de can ve mal kaybının önüne geçilmiş oldu.”

