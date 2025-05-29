Farklı ülkelerden gelen halk dansı ekiplerinin katılacağı şenlikte, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de unutulmaz gösterileriyle sahne alacak.

İZMİR (İGFA) - Bulgaristan, Gürcistan, Rusya ve Polonya’dan gelen ekipler, kendi kültürlerine özgü danslarıyla izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Farklı kültürleri halk oyunları aracılığıyla bir araya getirecek olan şenlik, 30 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Atatürk Anıtı önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Tören Alanı’nda son bulacak kortejin ardından saat 20.00’de halk oyunları gösterileri başlayacak.

Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, geleneksel zeybek oyunlarının yanı sıra aşuk ile maşuk gösterisi ve modern dans performanslarıyla da şenliğe renk katacak.

Efes Selçuk’un her zaman farklı kültürleri bir araya getiren bir kent olduğuna dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Halk oyunlarına verdiğimiz önem sebebiyle belediyemiz bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik halk oyunları kursları düzenliyoruz. Gençlerimiz aynı zamanda modern dans dersleri de alıyor. Bu sayede hem kültürümüzü öğreniyor hem de geleceğe taşıyorlar. Bayramlarda ve özel günlerde sergiledikleri başarılı performanslarla hepimizi gururlandırıyorlar. Geçmiş yıllarda da farklı ülkelerin katılımıyla benzer şenlikler düzenledik. Bu yıl da Bulgaristan, Gürcistan, Rusya ve Polonya’dan gelen ekiplerin yanı sıra bizim çocuklarımızın ve gençlerimizin gösterilerini birlikte izleyeceğiz. Kültürleri buluştururken, geleceğe de sağlam bir köprü kuruyoruz” ifadelerini kullandı.