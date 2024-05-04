Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatı 6 milyar 18 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 230 milyon dolara ilerledi.İZMİR (İGFA) - 171 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 18 artışla 139 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Maden İhracatçıları Birliği, Nisan ayında yüzde 21 artışla 99 milyon ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 94 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında en fazla artış gösteren sektör olarak ihracatını yüzde 25 artışla 85 milyon dolara taşıdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Nisan ayını 81 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı Nisan ayında ihracatını yüzde 10’luk artışla 70 milyon dolara taşıdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Nisan ayında yüzde 2’lik ihracat artış hızıyla 66 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 16 artışla 65 milyon dolara, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını 39 milyon dolara taşıdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında 30 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını 15 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

YABANCI ALICILAR TÜRKİYE’DEN STABİL BİR EKONOMİ BEKLİYOR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı 710 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarım sektörlerimizin ihracatı yüzde 4’lük artışla 550 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörlerimiz bu ivmesini koruğu takdirde son 1 yıllık dönemde yüzde 4 artışla 7 milyar 414 milyon dolara ulaşan ihracatı 2024 yılı sonunda 8 milyar doları aşacak. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimizin 6 tanesi performansını aşarken, 6 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Türkiye’nin rekabetçi olabilmesi için 2024 yılında yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Kurlarda enflasyonla uyumlu değişimin sürmesini bekliyoruz. Şu anki döviz kuru ihracat artışını yavaşlatıyor. Yabancı alıcılar Türkiye’den stabil bir ekonomi bekliyor.” dedi.

EİB NİSAN AYINDA 182 FARKLI İHRAÇ PAZARINA ULAŞTI

Başkan Eskinazi, EİB’nin 2024’ün Nisan ayında 182 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 86 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyleyerek, “Geleneksel ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2024’ün Nisan ayında 592 milyon dolarlık hacme ulaştı. EİB’nin toplam ihracatında Avrupa kıtasının payı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya’ya 124 milyon dolar, ABD’ye yüzde 104 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 14 artışla 77 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 4 artışla 72 milyon dolar, İspanya’ya 71 milyon dolar ihracatımız var.” diye konuştu.

EGE BÖLGESİ’NİN İHRACATI 2 MİLYAR 323 MİLYON DOLAR

Ege Bölgesi, 2024 yılının Nisan ayında ihracatını 2 milyar 323 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 437 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 256 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi. 2024 yılı Nisan ayında Manisa, 417 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 305 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti. Muğla ihracatını 86 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Balıkesir ise 83 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi illerinden Aydın 69 milyon dolarlık, Kütahya 31 milyon dolarlık ihracat yaparken, Uşak Nisan ayında 23 milyon dolar, Afyonkarahisar 22 milyon dolar ihracata imza attı.