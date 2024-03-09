Ege'nin Divas'ı İsmoş, Uşaklı'dan Denizli'ye, Didim, Nazilli, Afyonkarahisar, Manisa'ya kadar her yerde sahne alarak gönüllere taht kurmayı başardı.

Mübarek Ramazan Ayın'a son birgün kala son sahnesini Işıklı Ömer'in yerinde gerçekleştiren İsmoş, söylediği eserlerle dinleyenleri yine büyüledi.

Ege'nin Divas'ı İsmoş 1 Ay dinlenecegini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: " Çok çalışıyorum. Haftanın her günü Ege bölgesinde il il dolaşıyorum. Her sahne aldığım yerde gerçekten büyük bir ilgi ile karşılanıyorum. Bende, dinleyenlerim ile birlikte olmayı çok seviyorum. Tüm sevenlerimin Mübarek Ramazan Ayın'ı ve Bayramını kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı