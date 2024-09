Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun anayasanın ilk dört maddesini değiştirme teklifini Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirdi. Zobar, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyetin temellerinin korunması gerektiğini belirterek, Yapıcıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve temel değerlerini güvence altına alan anayasanın ilk dört maddesi, Atatürk devrimlerinin ve bağımsızlık mücadelesinin bir mirasıdır. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bu maddelerden Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı, başkenti ve yönetim şekline dair olanları değiştirme teklifini gündeme getirmesi, bu değerlere açık bir saldırıdır. Anayasamızın 4. maddesi, bu ilkelerin korunmasını güvence altına alırken, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini açıkça belirtmektedir. Cumhuriyetimizin bu temel taşlarını yerinden oynatmaya yönelik her girişim, ulusumuzun birliğini ve ülkemizin bağımsızlığını hedef alır. Yapıcıoğlu’nun bu açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine yönelik açık bir tehdit niteliğinde olup, toplumda kutuplaşmaya neden olabilecek söylemler içermektedir. Anayasamızın değiştirilemez maddeleri, milletimizin ortak iradesini ve bağımsızlığını temsil etmektedir. Bu değerlere yönelik saldırılar, yalnızca hukuki değil, tarihsel ve toplumsal sorumluluk da gerektirmektedir. Kuruluşundan bu yana tartışmaya açılmayan bu maddeler, Atatürk devrimlerinin bir parçası olup, cumhuriyetimizin temellerini oluşturmaktadır. Bu temel değerlere yapılacak her tehdit, halkın egemenliğine ve ülkemizin bütünlüğüne yönelmiş bir saldırı anlamına gelir. Eğitim-İş olarak, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve geleceği için bu tür girişimlere karşı en güçlü şekilde duracağımızı bir kez daha vurguluyor; Yapıcıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti’dir” sözüyle bizlere emanet ettiği cumhuriyeti her koşulda savunacağız” dedi.

Kaynak: igf