Eğitim İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla gündeme dair açıklamada bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla yazılı bir açıklama yaparak, zorunlu rotyasyonu ve öğretmene sürgünü kabul etmeyeceklerini belirtti.

Yazla’nın açıklaması şöyle;

“Daha önce 652 sayılı KHK’nin ucu açık maddelerine dayanarak zorunlu rotasyonu ( yer değiştirme) öğretmenlere karşı tehdit unsuru olarak kullanan Bakanlık, eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları ile ilgilenmek yerine şimdi de Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere rotasyon uygulaması getirme planı içindedir.

Bu uyguma; öğretmenlerin yeni bir ortama uyum sağlaması ve yeni öğrencileri tanıması zaman alacak, bu da derslerin verimliliğini olumsuz etkileyecektir. Öğrencilerine emeğini ve sevgisini vermiş öğretmenlerin, belirli aralıklarla bu ortamdan koparılması, onları demoralize edecek ve mesleki tatminlerini azaltacaktır. Farklı bir yere taşınmak, yeni bir ev bulmak, taşınma masraflarını karşılamak gibi birçok sorunla başa çıkmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, öğretmenlerin aile ve sosyal yaşamlarını da olumsuz etkileyecektir.

Rotasyon uygulaması, beraberinde yeni bir bürokratik yük de getirecektir. Siyasi ve idari bağlantıları olan öğretmenler, istedikleri okullara ve bölgelere daha kolay atanabilirken, torpili olmayan öğretmenler dezavantajlı koşullarda görev yapmak zorunda kalacaktır. MEB, kendi ideolojik hedefleri ve yandaş sendikanın istekleri doğrultusunda kendi öğretmen sınıfını yaratacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın rotasyon uygulaması planı, öğretmenin ihtiyaçlarını ve taleplerini göz ardı eden, eğitim sistemimize zarar verecek bir uygulamadır. Bu uygulamanın yerine, öğretmenlerin hakları gözetilmeli, ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamalarla, motivasyonları yükseltmelidir.

Öğretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve tercih esasına dayalı çözümler geliştirilmeli, hiç kimse kendi isteği dışında çalıştığı okuldan, çalışma arkadaşlarından ve öğrencilerinden zorla koparılmamalıdır.

Eğitim-iş sendikası olarak eğitimde yaşanan sorunlara yeni sorunlar ekleyecek, eğitim emekçileri arasında karşıtlık yaratarak, okullardaki çalışma barışını bozacak, yeni bir kargaşa ortamı yaratacak uygulamalardan derhal vazgeçmesi konusunda bakanlığı uyarıyoruz. Öğretmenin kazanılmış haklarına saldırı anlamına gelecek zorunlu rotasyon uygulamasına karşı hukuki ve meşru zeminde mücadele edeceğimizi vurguluyoruz.”