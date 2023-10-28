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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı imar toplantısı Karamürsel ilçesinde yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Her ay düzenli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan imar toplantısı bu kez Karamürsel Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de katıldı.

YILDIRIM: İMAR KENTİN GELECEĞİDİR

İmar toplantılarının önemine değinen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Artık son yüzyılın felaketinden sonra deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. O yüzden ciddi bir şekilde mesafe kat etmemiz gerekiyor. Radikal kararlar almamız gerekiyor. Nasıl ki insan hayatında yemek yememiz ve spor yapmamız lazımsa imar da kendi ayakları üzerinde duruyor. İmar kentin geleceğidir. İmarda yaptığınız bir hata sizi mahveder” dedi. Başkan Yıldırım’dan sonra söz alan Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Günler, toplantının belirlenen gündem maddeleri üzerinde genel değerlendirmelerde bulundu.

GENEL DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ekim ayı imar toplantısında önemli gündem maddelerinin görüşüldü. Toplantıda yapı denetimleriyle ilgili yaşanan sorun ve sıkıntılar, Aylık Ruhsat ve İskan verilerinin düzenli olarak bildirilmesi, +2 Subasman kotu ile ilgili yaşanan sorun ve sıkıntılar, Tarım Arazilerinde tarım dışı kullanım ile ilgili yaşanan sorun ve sıkıntılar (Hobi Bahçesi, Bungalov, Tiny House) ve kaçak yapıların önüne geçilmesi ele alındı.