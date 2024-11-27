Ekol Lojistik, hizmet ihracatının liderleri arasındaki yerini korudu. Ekol,Hizmet İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 2023 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödülleri’nde Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde ilk üç firma arasında yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bu sene altıncısı düzenlenen Hizmet İhracatı Şampiyonları töreninde, Ekol adına ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Değirmenci aldı.

Ekol’ün sektördeki 34 yıllık uzmanlığı ve sunduğu çözümlerle müşterilerinin uluslararası rekabette ellerini güçlendirdiğini ifade eden Değirmenci, “Ekol olarak Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da Ekol’ün öncü ve yenilikçi yapısıyla sektörümüze ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödül töreninde; 2023 yılında gösterdikleri başarılı performans ile Türkiye ekonomisi için itici güç olan firmalara; 18 farklı kategoride, 54 ödül verildi.