Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, ekşi mayalı pidelerin besin değerleri, sindirim sistemine katkıları ve sağlığa olan faydaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayı, iftar sofralarının bereketi ve dayanışma ruhuyla öne çıkıyor. Fırınlardan yükselen taze pide kokusu, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda toplumsal bir atmosfer oluşturmasıyla da önemli bir yer tutuyor.

Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, Ramazan pidesinin Ortadoğu ve Akdeniz mutfağının etkisiyle şekillenerek Osmanlı mutfağı ile hayat bulduğunu ve bir gelenek olarak günümüze kadar taşındığını belirterek, Anadolu’nun miras buğdayları ile üretilen ekşi mayalı pideler, geçmişin izlerini taşıyan besleyici bir alternatif sunduğunu söyledi.

EKŞİ MAYALI PİDE NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özer, ekşi mayalı pidelerin tam tahıllı unlarla üretildiğinde kompleks karbonhidrat içeriği sayesinde uzun süreli tokluk sağladığını ifade etti. Oruç sürecinde vücudun ihtiyacı olan besin ögelerini dengelemeye yardımcı olan bu pideler, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle de öne sürdü. Ekşi maya fermantasyonu, binlerce yıldır kullanılan doğal bir süreç olup, fırın ürünlerinin duyusal ve beslenme kalitesini arttırdığını belirten Özer, "Fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri ve maya ekosistemi birlikte çalışarak besinlerin biyoyararlılığını yükseltiyor. Bu sayede ekşi mayalı pideler, sindirimi kolay, lezzet bileşenleri açısından zengin ve daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor" dedi.

Ekşi maya ile gerçekleştirilen fermentasyon sürecinin bu fitatları parçaladığını ve minerallerin emilimini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Özer, "Bu durum, ekşi mayalı pideleri besin değerleri açısından üstün kılıyor. Kan şekeri dengesi açısından da önemli bir rol oynayan ekşi mayalı pideler, karbonhidrat yapısını değiştirerek glisemik indeksi düşürüyor. Bu da kan şekerinin dengede tutulmasına katkı sağlıyor ve uzun süre tok kalmayı mümkün kılıyor" diye konuştu.