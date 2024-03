Projenin emekli vatandaşlardan gördüğü yoğun talep ve memnuniyetin ardından tüm Halk Ege Et marketlerinde et reyonunda uyguladıkları yüzde 20 indirimin kapsamını genişlettiklerini ifade eden Çerçioğlu, “Yarından (26 Mart) itibaren yüzde 20 indirim ‘Anne-Çocuk Kart” uygulamamızda olduğu gibi süt ve süt ürünleri reyonumuzda da geçerli olacak. Emekli vatandaşlarımız büyük geçim sıkıntısı yaşıyor. Onların hayatına her alanda dokunmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Emekli Kart” uygulamasının başladığı 1 Mart’tan bugüne kadar 150 bine yakın emekli vatandaş kartlarını aldı. Emekli vatandaşlar, halihazırda vatandaşlara piyasaya göre daha uygun fiyatlar sunan Halk Ege Et marketlerinde kendilerine uygulanan ilave indirimle birlikte piyasanın yaklaşık yarı fiyatına alışveriş yapabiliyorlar.

Emekli vatandaşlar, kendilerine nefes aldıran projenin alanının genişlemesiyle tıpkı “Anne-Çocuk Kart” ile uygulandığı gibi süt ve süt ürünleri reyonlarında da yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.