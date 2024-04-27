Adıyaman'da cinnet geçiren polis, elindeki beylik tabancıyla meslektaşlarına ateş açtı. 8 polisin yaralandığı olayda, 1 başkomiser ve 1 komiser şehit oldu. Cinnet getiren polis memuru ayağından vurularak gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da merkezde bulunan Altınşehir Polis Merkezi'nde bir polis henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü cinnet geçirdi.

Alınan bilgiye göre saat 20.15 sıralarında cinnet geçiren polis memuru S.U.Ş, elindeki beylik tabancasına sarılırken, sağa sola ateş etmeye başladı.

Olayda 8 polis yaralandı. Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralanan polislerden durumu ağır olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özbek ve Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgöl adlı polis memuru hasanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Olayın faili Polis Memuru S.U.Ş, görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürdürülüyor.

Öte yandan Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz (K.Ü) ve Ekipler Amirimiz (G.Ö) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.