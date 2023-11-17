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Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), saha çalışanları için teknik eğitimlerin dijitalleştirilmesi konusunda iş birliği yapıldı.ANKARA (İGFA) - Tüm saha çalışanlarına verilecek eğitimlerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilmesini sağlayan “TEDAŞ Dijital Atölye Sisteminin” Çoruh EDAŞ tarafından kullanımına yönelik iş birliği sözleşmesi imzalandı.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde yapılan imza töreni ile hayata geçirilecek olan sistem sayesinde eğitimlerde teknik bilgilendirme konuları öncelikli olarak ele alınacak.

Bini aşkın saha çalışanına tehlikelerden uzak, esnek ve etkili bir şekilde eğitim sunmayı hedefleyen şirket, sürdürülebilir ve yenilikçi bir bakış açısını saha çalışanlarına da kazandıracak.

Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerden yola çıkılarak üç boyutlu sanal ortamlarda oluşturulan, sanal gerçeklik senaryoları ve bu senaryolar içerisinde kullanıcıların problemlerin çözümü için gerçekleştirebilecekleri çeşitli etkileşimleri içeren yazılım teknolojisi ile ilerletilen sistemde öncelik yine “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerinin olacak.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, elektrik dağıtım sektörünün kamu tarafı olarak, TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi vasıtasıyla dağıtım şirketleri ile bir araya gelmekten ve iş birliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Elektrik dağıtım sektöründe verilen tüm eğitimlerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak verilmesini sağlayan TEDAŞ Dijital Atölye Sistemimizin Çoruh EDAŞ tarafından kullanımına ilişkin protokolün imza töreninde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dijital Atölye Sistemi, sektörümüzün yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda, TEDAŞ olarak bizim en çok önemsediğimiz konulardan biri olan eğitim faaliyetlerinin verimlilik esasına dayalı yürütülmesi çerçevesinde hayata geçirilmiş bir projedir. Yaptığımız çalışmaların şirketiniz tarafından benimsenmiş olması; kamu-özel iş birliği dayanışmasına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Diğer taraftan ortaya koyduğumuz bu ürüne göstermiş olduğunuz ilginin bizleri yeni çözümler üretmek için motive ettiğini de sözlerime eklemek isterim. Kamu ve özel sektörün iş birliği ve birlikte hareket etmesine katkı sağlayacak olan bu projemizde emeği geçen herkesi kutluyor, bu iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum. TEDAŞ olarak yapacağımız yeni projelerle ilklere imza atmaya ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.