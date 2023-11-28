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Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Enez’de de hareketli günler yaşanıyor. Partilerde aday adayı olmak için başvurular sürüyor. CHP’de Belediye Başkanlığı için ilk başvuruyu Ege Bitikli Sakin yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ege Bitikli, aday adaylığı başvurusunu CHP Enez İlçe Başkanlığı’na giderek İlçe Başkanı Osman Gülcan’a başvuru formunu teslim etti.

Enez’de CHP’nin ilk kadın İlçe Başkanı Rüveyda Bitikli ve yine Enez eski Belediye Meclis Üyesi merhum Mimar Celal Bitikli’nin kızı olan, “İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknolojisi bölümü” mezunu Ege Bitikli, Türkiye’nin birinci sınıf ilk kadın sanayi dalgıçlarından. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi mezunu Veteriner sağlık teknikeri. İnsan hakları, sendikacılık, çevre hakları gibi konularda da sertifa düzeyinde eğitimler almış olan Ege Bitikli ciddi bir sivil toplum aktivisti. Çevre doğa hayvan hakları, kadın, çocuk, engelli hakları ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri içinde akif görevlerde bulunan ve sertifikaları olan Bitikli, Enez’de de halen üç aktif dernekte yönetim kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

10 yıl Şişli Belediyesi’nde görev yapan ve orada edindiği deneyimlerle yola çıktığını belirten Bitikli yayınladığı yazılı açıklamada, “Doğup büyüdüğüm yer olan Enez’den Üniversite eğitimim için ayrıldım ve eğitim hayatı iş hayatı sebebiyle bir süre ayrı kaldım. Ancak ailemin Enez’de olması ve her fırsatta ‘ soluğu Enez’de almam ‘ nedeniyle dünyanın en güzel yeri olarak nitelendirdiğim Enez’den bağım hiçbir zaman kopmadı. İstanbul’a yaşasam da Enez’de faaliyet gösteren derneklerde aktif görev aldım, eğitim sağlık kültür sanat alanlarında projeler geliştirip, buradaki gönüllü dostlar ile birlikte katkı sunmaya devam ettim. Kısa bir süre önce Enez’e kesin dönüş yapmaya karar verdim. Döndüğümde Enez’in sorunlarına yönelik bir çalışma yaptım. Bu çalışma çocukluk ve gençlik yıllarımın Enez’inden çok farklı bir Enez tablosu ortaya çıkardı. Eğitim, sağlık, çevre sorunları, ulaşım sorunu, tarım hayvancılık ve eskiden Enez’in temel geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığa, sosyokültürel yaşama dair birçok sorunun varlığına ilişkin tespitler yapıldı. Bu sorunların çözüm yollarına yönelik yapılan ayrı bir çalışma ile mevcut sorunların çözüm yolları, ne kadar sürede ve ne ölçekte bütçelerde çözümlenebilecekleri, hatta bazılarının finansman kaynakları dahi belirlendi. 20 yıllık sivil toplum çalışmalarım ve 10 yıllık belediyecilik deneyimim ve Enez için seferber olmaya hazır Enez’li insanların destekleri ve oluşturacağımız ortak akıl ile çözümün bir parçası olmak için aday oldum" dedi.