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Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49.25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37.57 oldu.

SSK ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına bu artış olacak. Hükümetin 7500 TL noktasında ve aradaki fark noktasında nasıl bir adım atacağını belki bugün belki birkaç gün içerisinde görebiliriz. Ama herhangi bir şey yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları bu. Orada bir düzenleme yapılma ihtimali kuvvetle muhtemel.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memur maaşları ayın 15’inde yatıyor. Dolayısıyla 15 Ocak’ta yüzde 49.25’in uygulandığı maaş zammını ayın 15’inde görecekler. Fark da genelde bir hafta içerisinde fark bordrosu olarak maaşlarına yatırılıyor. Artışlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli, memurlar 15’inde maaşlarını peşin aldıkları için 1’i ile 14’ü arasında yüzde 49.25’lik farkı alacaklar. Yani 14 günlük farkı peşin alacaklar.

Memur emeklileri ayın 1’inde aldılar, dolayısıyla yapılacak artışın farkı ayın son günlerinde tahmini olarak 26-27-28 gibi aldıkları aylığın yüzde 49.25 farkı yatırılacak. SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında maaş alıyorlar. Artış yansımış olan aylıklarını alacaklar. Bağkur emeklileri her ayın 25-28'i arasında alıyorlar. Onlar da 28 Ocak’a kadar aylıklarını alacaklar.

Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı artıyor

Maaşı etkilenen kısımlar var. Kıdem tazminatı tavanı belli oluyor demiştik. Şu anda 23 bin 448 TL, yüzde 49.25 oranında artacak. Buna göre 34 bin 996 liraya yükselmiş olacak Burada memur maaşı katsayısı belirleniyor ve ona göre buralarda yüzde 0.1’lik küçük sapmalar olabilir ama biz rakamı neredeyse net bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Kıdem tazminatı tavan tutarı arttı.

65 yaş aylığı alanlar, şu anda aylık 2348 TL bu da yüzde 49.25 oranında arttı. 3.504,39 TL seviyelerine çıktı.

Evde bakım maaşı alan 569 bin vatandaşımız var. O da 5097 TL idi bu rakamla birlikte 7.607,27 seviyesine çıktı.

Engelli aylıkları yüzde 40-69 arası olan engelli aylıkları vardı. 1874 TL’ydi. O da 2.796,94 seviyesine çıkacak.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı alanlar 2811 TL alıyorlardı. 4.195,41 TL seviyelerine çıkacak.

Ödeme takvimi olarak sonraki ay yansıyor. Dolayısıyla özellikle 2 milyonu aşan bir kitleden bahsediyoruz. Bu vatandaşlarımıza da hayırlı olsun."

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 182 bin 608 TL oldu. Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı.