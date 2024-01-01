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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle her yıl olduğu gibi bu yıl da yapay kar yağdırıldı. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe en çok çocuklar sevindi.

Aydın’da uzun yıllardır kar yağışı yaşanmazken Aydınlılar yapay kar makinalarıyla gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği etkinlik gece boyunca sürdü. Diğer taraftan Atatürk Kent Meydanı’ndaki havuzda da lazer ve ışık gösterisi düzenlenerek yılbaşı coşkusu ikiye katlandı.

Vatandaşlar gönüllerince eğlendikleri etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Haber: Ömür Yapıcı