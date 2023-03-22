İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Hasan Engin ve İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ev sahipliğinde; İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığında gerçekleşen basın toplantısında ENABİRDER üyesi yaklaşık 40 vatandaş da katılarak, Milletvekili Adayı başkanları Hasar’a destek verdiler.

ENABİRDER Genel Başkanı Tulgay Hasar yaptığı adaylık konuşmasında; “Engelsiz bir yaşam için yıllardır verdiğimiz mücadeleyi devam ettirmek; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engelli bireyler ve ailelerinin sorunlarını dile getirip sonuca ulaştırmak için İyi Parti 28. Dönem Muğla Milletvekili Aday Adaylığı başvurumuzu yaptık. Milletin Meclisi’nde engellilerimizin ve engelli ailelerimizin sesi olmaya adayım. Onların yürüyemeyen ayağı, duymayan kulağı, görmeyen gözü olacağım. Türkiye Nüfusunun yüzde 12.29'unu Kayıtlı Engelli Bireyler oluşturmaktadır. istatistiklere göre 10 Milyon üzerinde engelli birey ve 40 Milyona yakın engelli ailesi nüfusu bulunmaktadır ve 25 Milyondan fazlası da seçmendir. Muğla genelinde 13 ilçemizi kapsayan 25 ila 30 Bin civarında engelli ve ailesi yaşamaktadır. Engellilik konusunu insan hakları meselesi olarak gören İYİ Parti'nin, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde sorunların çözümü için yaptıkları çalışmaları yeni dönemde hayata geçirmek için verecekleri mücadeleye inancımız tamdır" diye konuştu.

Engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin, insan hak ve temel özgürlüklerinin tüm bireyler için eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini ve güçlendirilmesini savunan İYİ Parti’nin, engelleri kaldırma davasında mücadelenin en iyi şekilde yapılacağı bir parti olduğu tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Hasar, "İyi bir Engelsiz Türkiye için yola çıktık. Biliyoruz ki bu yolda iyi yaşamlar inşa etmek, hayal değildir. Engelli vatandaşlarımızın yüksek yaşam koşullarına kavuşması, herkes gibi tüm hak ve özgürlüklerden sonuna kadar faydalanmasının zor olmadığının bilincindeyiz.” dedi.

ORHANİYE KÖYÜ MUHTARI İYİ PARTİ’YE KATILDI

Hasar’ın adaylık açıklaması öncesinde ise bir sürpriz yaşandı.

Marmaris’in dünyaca ünlü Kızkumu ile bilinen turistik Orhaniye Köyü mahallesi Muhtarı Cem Dinç; İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe’nin taktığı rozetle, İYİ Parti’ye geçti.