19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında “Enstrümansız Okul Kalmasın” Projesi kapsamında Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesiyle 75.Yıl Ortaokulu Bahçesinde 1.Ordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu muhteşem bir konser icra etti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Düzenlenen Programa İlçe Garnizon Komutanı Hv Svn Albay Bülent Güvenç,İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Teyran,İlçe Gençlik Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan,Okul müdürlerinin yanı sıra 75.Yıl Ortaokulu ve Balibey İlkÖğretim Okulu öğrencileri ve veliler katıldı.

Konser öncesi Askeri bandoların hakkında aydınlatıcı bilgi verildi. Bilgilendirmede “Bandoların Müzik sanatının icra edilmesiyle uygun kadrolarıyla tören aşanlarında icra edilen etkinliklerde görkemli,etkileyici ve disiplinli yapılarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker ruhunu sergileyen kapalı mekanlarda icra edilen konserlerde estettik yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin sanatçı ruhunu ortaya birlikleridir.

Ayrıca 1.Ordu Bölge Bando Komutanlığı Milli Bayramlar ve Ulusal gün ve etkinliklerde, Üniversitelerimizde,30 Ağustos,Cumhuriyet Bayramı gibi haftalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarımızla sorumluluk sahamız olan Anadolu Yakasında yaklaşık Beş bin öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik denildi. Tanıtım konuşmasının ardından Şef Bando Albay Hüseyin Karaca yönetiminde Orkestra muhteşem konserini icra etmeye başladı.

Milli Birlik marşları,Parla, ceddin deden,İzmir’in dağları, hoş gelişler ola gibi her biri birbirinden özel eserler sergileyen 1.Ordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu ara ara öğrencilerle neşeli diyaloglar sergileyerek konsere ayrı renk katmaları aynı zamanda doğum günü olan çok sayıda öğrencileri sahneye davet eden Bando Albay Kemal Tufan öğrencilere İyiki Doğdun şarkısını seslendirdi ve günün anısına öğrencilere Ay Yıldızlı Türk Bayrağı armağan etti.

Program sonunda Orkestra İstiklal Marşımızı çalarak okul bahçesinde yükselen ses konserin uzun yıllar hafızalarda anılar kalacak bir konser olarak yer alacak.

Konser sonunda Garnizin Komutanı Hv Svn Albay Bülen Güvenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Teyran, Gençlik İlçe Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan Bnado şeflerine günün anısına çiçek takdim ettiler.