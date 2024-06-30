Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif'in de aralarında bulunduğu öğrencilerin sevincine ortak oldu.ANKARA (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla geride bırakan NUN Okulları'nda mezuniyet sevinci yaşandı.

Okulda yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak katıldı.

Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif'in de bulunduğu öğrencilerin mezuniyetlerinde duygulu anlar da yaşandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 10 sene önce millî ve manevi değerlerine bağlı iyi insan yetiştirmek gayesiyle kurulan NUN Okulları'nın da tıpkı çocuklar gibi günbegün büyümesine ve olgunlaşmasına yakından şahitlik ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor." dedi.

Öğrencilere nasihatte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası Prof. Dr. Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi de olan Karaman gibi nice ismin, geçmişte olduğu gibi bugün de duruşuyla kendilerine örnek olmaya ve fikirleriyle yollarını aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ahmet Akif'e diplomasını verdi.