Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.Mehmet UZEl / KAYSERİ (İGFA) - Rektörlük Fuaye Salonu’nda düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Zafer Çağlıtalaslıgil, fakülte dekanları, merkez müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma programına katılanlar ile tek tek bayramlaşan Rektör Prof. Dr. Altun akademik ve idari personelle sohbet etti.