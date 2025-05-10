Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında önemli bir enerji yatırımına imza attı. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de çevresel sürdürülebilirlik destekleniyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisinin çatısına kurulan santral, 1.100 MWe kurulu güce sahip ve toplam 2.657 panelden oluşuyor. Kurulan bu sistemle yılda yaklaşık 2.5 milyon kilovat saat temiz enerji üretilecek. Bu üretim miktarı, tesisin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayarak önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Sadece ekonomik değil, çevresel katkısıyla da dikkat çeken proje, yılda 2.369 ton karbon salınımını engelleyerek 40 binden fazla ağacın doğaya kattığı değere eşdeğer bir etki yaratıyor. Böylece hem doğaya hem de gelecek nesillere karşı sorumluluk yerine getirilmiş oluyor.

Projeyi yerinde inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bugün, Eskişehir’imiz için gurur duyulacak bir adımı daha sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ESKİ Genel Müdürlüğümüzün içme suyu arıtma tesislerinde, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir enerji yatırımı olan Güneş Enerjisi Santralimizi hizmete aldık. Kendi öz sermayemizle hayata geçirdiğimiz bu proje, hem doğayı korumak hem de kendi enerjimizi üretmek adına attığımız çok önemli bir adımdır. Eskişehir olarak, iklim krizine karşı yerel ölçekte attığımız bu adım, hem ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine hem de daha yaşanabilir bir dünya idealine güçlü bir katkı sunmaktadır. Unutmayalım, gelecek, doğaya saygı duyan şehirlerin olacak ve biz Eskişehir olarak, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hep birlikle daha yeşil, daha temiz, daha sürdürülebilir bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bu örnek uygulaması, yerel yönetimlerin temiz enerjiye yönelmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.