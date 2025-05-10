Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi öğrencileri, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yüzme Minikler A İl Birinciliği Müsabakaları’nda 25 madalya ve bir kupa kazanarak müsabakalara damgalarını vurdular.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yüzme Minikler A İl Birinciliği Müsabakaları’na, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nden 19’u Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi olan toplam 39 sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda sergiledikleri etkileyici performansla 25 madalya ve bir kupa kazanan Büyükşehir Belediyesi’nin minik sporcuları, hem bireysel hem de takım kategorilerinde büyük başarı yakaladılar.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDE PARLADI

Yaklaşık 9 aydır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nde eğitim alan Zeynep Derin Olgun, Kelebek stilinde 14 sporcu arasından gümüş madalya alırken; 50 metre sırtüstünde 46 kişilik yarışta ve 100 metre sırtüstünde 40 sporcu arasından altın madalyaya uzanarak adeta zirveye kulaç attı. Henüz 3 aylık bir antrenman geçmişine sahip olan diğer sporcular da dikkat çekici dereceler elde etti. Zeynep Deren Işık, 100 metre sırtüstü kategorisinde bronz madalya kazanırken, Elvin Zeyra Ataç ve Şevval Helvacıoğlu da bireysel yar ışlardan birer madalya ile döndü. Aynı sporcular, 4x50 metre bayrak yarışında birlikte mücadele ederek altın madalyanın sahibi oldular. 6 takımın yarıştığı bayrak mücadelesinde 7 saniyelik farkla birinciliği elde etmeleri büyük alkış topladı.Minikler A kategorisinde takım olarak da 6 okul arasından sıyrılarak Balıkesir il birincisi olan sporcular, başarılarını şampiyonluk kupasıyla taçlandırdı.

ŞAMPİYONLAR OKULLARINDA ZİYARET EDİLDİ

Müsabakaların ardından başarılı sporcuların eğitim gördüğü Cumhuriyet İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarette, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge Hizmetler Daire Başkanı Atılay Kaya, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Canset Sevim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi Koordinatörü Şimal Kaşıkcı ile yüzme antrenörlerinden Alican Elkatmış yer aldı. Ziyarette öğrenciler başarılarından dolayı tebrik edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yüzme Antrenörleri Alican Elkatmış, Beyza Lunkaya, Ali Lunkaya, Azim Kerem Koç ve Halil Ata Günal’ın çalıştırdığı genç sporcuların, gelecekteki bölgesel ve ulusal yarışmalarda da boy gösterecekleri ifade edildi.