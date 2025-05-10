Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeli, olası afetlere karşı Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimi ile hazırlık yapıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, olası afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarında yer alabilmek için harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile AFAD arasında imzalanan protokol ile Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimi başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan teorik ve pratik eğitimlerde, afet, temel afet bilinci, acil durumlarda hareket tarzı ve kurtarma operasyonlarındaki teknik malzemelerin kullanımı uygulamalı olarak anlatılıyor.

Arama kurtarma akreditasyon eğitimi 3 hafta, afet farkındalık eğitimi ise 3 gün sürecek. Eğitimlerin ardından sınavlarını başarıyla tamamlayan personele sertifika verilecek. Zorlu eğitimlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonuyla muhtemel afet olaylarında görev alacak.

'Hızlı müdahale etme şansımız artacak'

Afet İşleri Dairesi Başkanı Azat Yılmaz, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 35 personelden oluşan ekiple Arama Kurtarma Akreditasyon eğitimi aldıklarını söyledi.

Eğitimlerin önemine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu: “Herhangi bir afet, deprem anında yıkılan binalarda arama-kurtarma yapabilmek için bu akreditasyonu almamız gerekiyor. 35 kişilik ekibimizle aldığımız eğitim sayesinde herhangi bir afet anında arama-kurtarmalarda daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale etme şansımız doğuyor.”

Afet farkındalık eğitimi

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afet farkındalık eğitimini de aldığını belirten Yılmaz, şunları aktardı: "Bu eğitimin amacı da toplumda afet farkındalığını oluşturmak. Bunun için de 20 kişilik bir ekip kurduk. Aldığımız eğitimle hedefimiz, 7’den 70’e okullarda, kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında, mahallelerde bu afet farkındalığını yaratabilmek için afet farkındalık eğitimini vermeye başlayacağız. Amacımız toplumda bilinç oluşturmaktır.”

‘Cesareti ve bilgiyi veriyoruz’

AFAD Eğitmeni Mehmet Yasin ise personelin zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini vurgulayarak, “Öncelikle personelin bilinçlenmesi, depremde nasıl davranılması gerektiğini, kazazede ile karşılaştığında kütlenin nasıl kaldırıldığı, indirildiği, sürüklendiği, kırıldığı, tahkimatın nasıl yapıldığı, personele bu cesareti ve bilgiyi veriyoruz” dedi.

‘Enkazda neler yapabileceğimizi öğrenmiş olduk’

DBB personeli Leyla Çiftçi de, aldıkları eğitim sayesinde afet konusunda daha çok farkındalık kazandıklarını belirterek, “Olası bir depremde ya da olağanüstü bir olayda nasıl müdahale etmemiz nasıl gerektiğini, heyecanımızı nasıl koordine etmemiz gerektiğini burada daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Enkazda neler yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bize birçok deneyim katmış oldu” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinden ilk ekibin eğitimini tamamlamasının ardından ikinci ekip de eğitimden geçecek.