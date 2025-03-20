Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında gerçekleştirdiği “Nemeth Quartet” konseri büyük beğeni topladı. Gülen Ege Serter (Keman), Şeniz Serter (Keman), Pınar Basalak (Viyola) ve Mutlu Varlık Kocaili’nden (Çello) oluşan “Nemeth Quartet” seslendirdiği eserlerle ve sahne performansıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Konser değerli besteci ve piyanist Fazıl Say’ın üç bölümden oluşan ve yaylı çalgılar dörtlüsü için bestelediği “Divorce” eseriyle başladı.

Fazıl Say’ın bir boşanmanın buhranlı ve sert öyküsü olarak tanımladığı bu eseri güçlü performanslarıyla başarılı şekilde seslendiren “Nemeth Quartet” uzun süre alkışlandı.

Daha sonra değerli müzisyen Yusuf Yalçın’ın Nemeth Quartet için düzenlediği çigan-balkan potporisi seslendirildi. Drama Köprüsü ve Manastır Türküsü gibi Rumeli halk şarkılarına da konserlerinde yer veren müzisyenler oldukça beğenildi. Konser sonunda dinleyicileri kırmayarak bis yapan Nemeth Quartet, Çanakkale Türküsünü seslendirerek dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Müzisyenler 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılını da anarak konserlerini anlamlı bir şekilde sonlandırdı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde 21 Mart 2025 tarihinde saat 20.30’da gerçekleştirilecek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konserinde yeniden açılmak üzere perdeler kapandı.