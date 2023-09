Yaratıcılık ve bilimin bir araya geldiği, Türkiye’nin ilk Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin lansmanı, 8 Eylül tarihinde Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı.İSTANBUL (İGFA)- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen 2.Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 26-29 Eylül tarihleri arasında Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Lansmanın açılış konuşmasını ilk olarak Festival Direktörü Filiz Dağ gerçekleştirdi. Geçen sene ilkini düzenlediklerindebir tarih yazdıklarının altını çizen Dağ, bilim ve sanatı geleceğe taşıma hedefiyle çok genç, bir o kadar azimli ve kararlı bir ekiple yola çıktıklarını belirtti.

Filiz Dağ sözlerine şöyle devam etti; “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’miz 2. yılında da Türkiye Cumhuriyetimizin 100.yılına yaraşır içeriklerle sizlerin karşısında. Bilimi ve teknolojiyi sanatın diliyle aktardığımız yeni nesil bir festival. Yapay zeka, robotlar, Metaverse VR, AR, Uzay, Genetik ve KriptoParalar ile yaşamımız dönüşecekse biz şimdiden bunlara hazırlanıyoruz. Evrensel, sıradışı, zamanla yarışan, hatta zamanın ötesinde ve öte evrenlerden seçmece bir dolu içeriklerle sizleri karşılıyoruz. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” sözüne tüm yüreğimizle sahip çıkarak; Gelecek göklerde, gelecek bilim ve sanatta!”

Festivali süper kahramanların olduğu bu kült filmlere bir saygı duruşu olarak görüyoruz!

Filiz Dağ’ın konuşmasının ardından ulusal uzun metraj yarışma filmlerini açıklamak üzere sahneye Sanat YönetmenleriGizem Ertürk ile Göknur Topçu ve uluslararası uzun metraj yarışma filmlerini açıklamak üzere Sanat Yönetmenleri Balım Tanrıöver ile Aynur Kazaz çıktı.

Gizem Ertürk ve Göknur Topçu konuşmalarında festivali; sinemanın köklü tarihi boyunca daha az içerik üretilen bilim kurgu ve fantastik türdeki sanatsal üretimi desteklemek ve sinemacılara bu türe teşvik etmek açısından önemli bir platform olarak gördüklerinin altını çizdi. Bu fikrin ışığında tüm ulusal filmleri fantastik sinemaya özgün katkıları olduğunu düşündükleri filmler odağında belirlediklerini ifade eden Ertürk ve Topçu, bu yıl yarışmadaki tüm filmlerin bu anlamda birbirinden değerli ve ilham verici olduğunu dile getirdi.

Gizem Ertürk ve Göknur Topçu konuşmalarına şöyle devam ettiler; Evrensel Bilim Kurgu Fantastik Festivali’ni hepimize çocukluktan yetişkinliğe kadar eşlik etmiş olan kovboylar, korsanlar, uzaylılar, maskeli şövalyeler ve süper kahramanların olduğu bu kült filmlere bir saygı duruşu olarak görüyor ve Türkiye de bu alanda daha nice kült filmler yaratılacağına inanıyoruz.”

Festival Programında Yer Alacak Filmler Tanıtıldı

Lansmanda “Ulusal Uzun Metraj Seçkisi”nde 7’si yarışmada, biri yarışma dışı olmak üzere toplam 8 filmin ve “Uluslararası Yarışma”da ise 6’sı yarışmada, 3’ü yarışma dışı olmak üzere toplam 9 filmin yarışacağı açıklandı.

“Ulusal Yarışma”nın ikinci yılında Barış Hancıoğulları’nın “Yeniden Leyla, Kaan Müjdeci’nin Iguana Tokyo, Çağrı Cem Bayraklı’nın Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda, Barış Sayhan’ın Cemil Şov, Erdem Tepegöz’ün Gölgelerin İçinde, Sezgin Cengiz’in Tebessüm, Can Evrenol’un Peri: Ağzı Olmayan Kız, filmleri yarışacak.

“Yarışma Dışı” kategorisinde yönetmen Serpil Altın’ın “Bir Zamanlar Gelecek:2121” filminin çekim aşamasını anlatan “Geleceği Yönetmek “adlı belgeselin özel gösterimi yer alacak.

Festivalde ayrıca Jim Jarmusch ‘ın Only Lovers Left Alive, David Lowery’in The Green Knight ve Kiyoshi Kurosawa’nın Before We Vanish filmlerinin özel gösterimi yapılacak.

Festivalin destekçilerinden olan Akın Robotics tarafından geliştirilen Ada7 ve Atlas Space’in Metaverse VR sahası görsel bir şölen sunarken; Kia tarafından son teknoloji araçların bulunduğu videolarla araç tanıtımı ve NorthFLY tarafından uçuş simülasyonu da yapıldı.