Eypio ve Denisa, yeni şarkıları "Dümtek" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Tuğberk Işık ve Eypio'ya ait olan bu enerjik parça "Dümtek", Burak Alkın tarafından aranje edildi.

Şarkının klip yönetmenliğini ise Cem Erdem üstlendi.

Eypio ve Denisa'nın birlikte seslendirdiği "Dümtek", hareketli ritimleri ve güçlü sözleriyle dikkat çekiyor.

Cem Erdem yönetmenliğinde çekilen klibiyle de beğeni toplayan "Dümtek", tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuldu.