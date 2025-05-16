TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı yüzde 8,2’ye düşerken, istihdam oranı yüzde 48,9, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 oldu. Genç nüfusta işsizlik yüzde 15’e geriledi, atıl işgücü oranı ise yüzde 28,5’e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesine indi.

İşsiz sayısı 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bine gerilerken, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 11,2 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bine düştü, istihdam oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 48,9 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,3, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. İşgücü 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık düşüşle yüzde 53,3’e geriledi.

Bu oran erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 36 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,9 puan azalarak yüzde 15’e düştü. Genç erkeklerde bu oran yüzde 10,8, genç kadınlarda yüzde 22,7 oldu.

İstihdamın yüzde 58,2’si hizmet sektöründe, yüzde 20,8’i sanayide, yüzde 14,3’ü tarımda ve yüzde 6,6’sı inşaatta yer aldı. Tarımda 171 bin, sanayide 61 bin, hizmette 37 bin kişi azalırken, inşaatta 3 bin kişilik artış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,6 saat artarak 43,5 saate ulaştı.

Bu arada zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı, 0,4 puan artarak yüzde 28,5’e yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı yüzde 18,4, potansiyel işgücü ve işsizlerin oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.