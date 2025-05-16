Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları” etkinliği, sektör temsilcileri, girişimciler ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.KAYSERİ (İGFA) - Türk Telekom Ana Sponsorluğunda ICT Medya Organizasyonuyla düzenlenen “Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları” etkinliği Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türk Telekom Büyük Ölçekli Satış Direktörü Basri Tatar, Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Alkaya, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ICT Medya İmtiyaz Sahibi Murat Pehlivan, sektör temsilcileri, girişimciler ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasında şunları söyledi:

“Yaşadığımız çağ; bilgiye hızlı erişenlerin, teknolojiyi üretimle bütünleştirenlerin ve dijitalleşmeyi stratejik vizyona dönüştürenlerin çağıdır. Bugün nesnelerin internetinden yapay zekaya, blokzincirden sürdürülebilir enerjiye kadar birçok kavram artık hayatımızın merkezinde yer alıyor.”

Kayseri’nin dijitalleşme konusundaki başarısına da dikkat çeken Başkan Gülsoy, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan E-Ticaret Uyum Endeksi verilerine göre, Kayseri’nin 11 bin 383 firma ile İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti. Bu başarının, Kayseri iş dünyasının dijitalleşmeye verdiği önemin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası’nın dijitalleşme ve e-ticaret alanındaki vizyonunu aktaran Başkan Gülsoy, 2018 yılından bu yana 100’e yakın dijital dönüşüm etkinliği gerçekleştirdiklerini, verilen eğitim ve panellerin bu başarıya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yapay zekanın yalnızca bir teknolojik gelişme değil, aynı zamanda büyük fırsatlar ve riskler barındıran stratejik bir dönüşüm olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, bu alandaki yasal düzenlemelerin, etik standartların ve güvenli denetim mekanizmalarının hızla oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinliğin, sadece teknolojik gelişmeleri ele almakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin ve Kayseri’nin bu büyük dönüşümde nasıl bir konum alması gerektiğine dair vizyoner bir bakış sunduğunu belirten Başkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dönüşüm sadece teknoloji meselesi değildir, aynı zamanda bir zihniyet değişimidir. Ezber bozan, risk alan, farklı düşünen bireyler ve kurumlar yetiştirmek zorundayız. Bu doğrultuda farkındalık oluşturmalı ve birlikte hareket etmeliyiz.”

Etkinlikte Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Türk Telekom Büyük Ölçekli Satış Direktörü Basri Tatar, Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Alkaya ile ICT Medya İmtiyaz Sahibi Murat Pehlivan birer açılış konuşması gerçekleştirdi.

Programın ilk bölümünde Türk Telekom Servisler Grup Müdürü Seza Tunay Barlak, “Dijitalleşmenin Kalbinde Fiber Teknoloji” konulu keynote konuşması yaptı. Panel bölümünde ise ICT Medya İmtiyaz Sahibi Murat Pehlivan moderatörlüğünde “Sanayide Dijitalleşme” konusu tartışıldı. Panele; Kurumsal Müşteri Çözümleri Satış Direktörü Basri Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Meysu Bilgi Teknolojileri Müdürü İrfan Matak, Isısan Yöneticisi Ömer Çolakoğlu katıldı.

Sunum bölümünde ise Türk Telekom Kurumsal Çözümler Grup Satış Müdürleri Hakan Ekşioğlu ve Murat Okan Zafer, “Dijital Dönüşüm Çözümleri” sunumu gerçekleştirdi. Programda ayrıca Akıllı Ulaşım ve Üretim, IOT & Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim ve Dijital Uygulamaları, Yapay Zeka konularında ikili görüşmeler yapıldı.