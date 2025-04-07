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6 Nisan 2025 Pazar günü Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna, çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Öney Olcaytu'nun yönettiği oyun, büyük alkış aldı.

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu Çocuk Tiyatrosu Birimi tarafından hazırlanan “Fareli Köyün Müzisyenleri” isimli oyun ilk gösterimi yapıldı. ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu Çocuk Tiyatrosu Birimi tarafından hazırlanan “Fareli Köyün Müzisyenleri” isimli oyun ilk gösteriminde izleyicilerden tam not aldı.

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