HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de bugün oynanan yarı final maçları sonucu Beşiktaş Safi Çimento ile Spor Toto takımları finalde eşleşti.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş Safi Çimento ve Spor Toto'nun karşılaşacağı, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finali BUGÜN (14 Nisan Pazar) saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'inde oynanan ilk yarı final maçında Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyesi'ni 32-31 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyesi 17-12 önde kapatırken, karşılaşmayı Beşiktaş Safi Çimento 31-32 kazandı. Maçta Beşiktaş'tan Javier Castroa Pena 8 gol ile en skorer oyuncu olurken, Beykoz Belediyesi kalecisi Burak Turan, 22 kurtarış ile skora etki etti.

Dörtlü Final'de oynanan diğer yarı final maçında ise Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni son dakikada 7 metre atışı golüyle mağlup etti. İlk yarısı 16-16 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı Spor Toto 32-33 kazandı.

Spor Toto ve A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kalecisi Coşkun Göktepe, bir pozisyonda sakatlanarak hastaneye kaldırılırken karşılaşmaya bir süre ara verildi. Karşılaşmada en skorer isim 13 gol ile Spor Toto'dan Özgür Sarak oldu.