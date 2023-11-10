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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yeraltı altyapı yatırımlarına başladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Adaklı ilçesinin kurulu gücünü 4 kat artırmayı ve altyapı sistemlerini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımın Bingöl genelindeki toplam tutarının 110 milyon TL’yi bulacağı belirti.

Fırat EDAŞ, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerindeki enerji arzını müşterilere en iyi şekilde sağlamak amacıyla kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım çalışmaları kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış havai hatları yeraltına alarak modern bir şebeke dönüşümü gerçekleştirmeyi planlayan Fırat EDAŞ, bu proje ile ilçede 3 kilometrelik şebekenin yeraltına alınarak enerji arzının artırılmasını, arızaların azaltılmasını ve ilçenin genel görünümünün modernleştirilmesini amaçladı.

Yatırımın bir bölümü, Ümraniye Belediyesi ve Adaklı Belediyesi ile ortak olarak yürütülen saha çalışmalarında üst yapı, çevre düzenleme, üst kaplama tadilatı ve peyzaj çalışmalarını içeriyor. Ayrıca, ilçenin aydınlatma şebekesi LED armatürlerle güncellenerek yeni bir aydınlatma şebekesi oluşturulacak.

Fırat EDAŞ, yapılan açıklamada, 13 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilecek olan projenin Temmuz ayı itibariyle başladığını belirtirken, ilerleyen dönemlerde diğer projelere ait tesis çalışmalarının devam edeceğini ve toplam yatırım tutarının 110 Milyon TL’ye ulaşacağını ifade etti. Ayrıca, yapılan çalışmalarla müşterilerinin ve bölgenin refah ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıkları vurguladı.