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Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım.”

95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi

Gabar’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü.

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Başkan Alemdar Sakaryalılar ile buluştu

Başkan Alemdar Sakaryalılar ile buluştu

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Gabar’da üretilen petrole ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gabar’da 3 binin aşkın istihdam, 95 kuyuda ise günlük 78 bin varil petrol üretildiğini açıkladı.

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